Обявиха конкурс за проект на блок с паркоместа на общинска земя в Горна Оряховица

Община Горна Оряховица, след решение на местния парламент, обяви конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имот, частна общинска собственост, в централната градска част, на ул. „Дунав“ 4. Имотът е с площ 584 кв. метра и е отреден за изграждане на сграда с ниско застрояване до 10 метра.

Конкурсът е неприсъствен, като първоначалната цена е определена като 25% от разгънатата застроена площ на бъдещата сграда и 25% от реализираните открити паркоместа.

Участниците трябва да представят прединвестиционно и обемно-устройствено проучване, съобразено с изискванията за визията на градската среда, както и решение за жилищна структура, предназначена за постоянно и временно обитаване. Допускат се и обекти за обществено обслужване при спазване на нормативните изисквания.

Бъдещата сграда трябва да е съобразена с околното застрояване и визия и с указанията за оформяне облика на градските пространства.

Сред изискванията на Общината са мерки за достъпна среда, осигуряване на необходимите паркоместа, разработване на алейна мрежа и минимум 40% озеленяване на имота, като една трета от него трябва да бъде с дървесна растителност.

За сградата задължително трябва да се осигурят външен и вътрешен достъп на хора в неравностойно положение, изисква се в проекта да се предвидят места за подредено монтиране на външни климатични тела по фасадите.

Участниците в конкурса могат да правят оглед на терена, а конкурсните предложения ще се разглеждат на 11 май в сградата на Общината. При липса на подадени заявления втората дата е 25 май.

Депозитът за участие е 25 000 евро.

Класирането ще се извършва по комплексна оценка, като сред критериите са предложеното обезщетение, качеството на проектното решение, архитектурният облик, както и сроковете за проектиране и реализация на обекта.

Ана РАЙКОВСКА