Пациент в мозъчна смърт спаси с черния си дроб 34-годишен мъж

Военният самолет „Спартан“ 073 летя до В. Търново заради донорската ситуация

МЕДИЦИ ОТ МБАЛ „ТОТА ВЕНКОВА“ – ГАБРОВО, МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ВМА– СОФИЯ успешно реализираха донорска ситуация. 74-годишен пациент в мозъчна смърт почина, но даде шанс за живот с черния си дроб на 34-годишен мъж.

На 6 април в МБАЛ „Тота Венкова“ д-р Мирослав Новаков идентифицира потенциален донор и моментално го насочва към д-р Сибила Маринова, която е регионален координатор за Северен Централен регион. Пациентът е прехвърлен в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов“, където доказват мозъчната смърт и предприемат последващо кондициониране.

На следващия ден, когато светът отбелязва Деня на здравето – 7 април, д-р Радослав Костадинов и екип от Военномедицинска академия – София са транспортирани със самолет C-27J “Спартан” от състава на авиобаза “Враждебна” до старопрестолната столица, където е извършена органната експлатанция.

На борда на летящата машина са били командир капитан Георги Пъшев, помощник-командир майор Жасмина Христова и борден инженер капитан Митко Гергов.

Във Военномедицинска академия – София проф. д-р Никола Владов и неговият екип – проф. д-р Васил Михайлов и проф. д-р Ивелин Такоров – извършиха чернодробната трансплантация, благодарение на която 34-годишен пациент получи шанс за нов живот и бъдеще.

Реципиентът бил в крайна фаза на чернодробно заболяване. Операцията протекла в рамките на стандартното време и без усложнения. В момента пациентът е в стабилно състояние, контактен и адекватен.

Галина ГЕОРГИЕВА