Крими

Повдигнаха обвинение на търновец, “ужилил” учител със 700 лева  с обещание за работа

БОРБА БГ
31-годишен от В. Търново е обвинен в измама .
В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през септември миналата година, с цел да набави за себе си имотна облага е заблудил мъж от Лясковец, че ще му помогне да започне работа, като учител в училище в областния град. Предварително поискал сумата от 700 лв.
Оказало се, че мъжът взел парите, но работа така и не осигурил.

На 7 април той е привлечен в качеството на обвиняем.

