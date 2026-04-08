Повдигнаха обвинение на търновец, “ужилил” учител със 700 лева  с обещание за работа

31-годишен от В. Търново е обвинен в измама .

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през септември миналата година, с цел да набави за себе си имотна облага е заблудил мъж от Лясковец, че ще му помогне да започне работа, като учител в училище в областния град. Предварително поискал сумата от 700 лв.