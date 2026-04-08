Проф. Костадин Ангелов: „Болницата в Павликени е красноречив пример – когато има ред и резултати, не бива да се рискува с експерименти и промяна“

Цените на клиничните пътеки не са променяни от две години, а в същото време драстично поскъпват електроенергията, лекарствата и консумативите.

Това създава огромен проблем пред общинските болници. За да се гласуват нови, по-високи цени на пътеките, е необходимо максимално бързо да се конструира новото Народно събрание, което с единомислие и разум да гласува бюджета. Това сподели директорката на общинската болница в Павликени д-р Ренета Кръстева, която в Международния ден на здравето – 7 април, се срещна и разговаря с водача на листата на ГЕРБ-СДС проф. д-р Костадин Ангелов.

Бюджетът на Националната здравно-осигурителна каса е много важен и той трябва да бъде приет възможно най-скоро, за да можете да продължите да работите. Всеки ден безвремие и липса на адекватно управление на държавата, каквото имаме в момента, е фатален, каза проф. Ангелов.

Той припомни, че трусовете около опитите за смяна на директора на болницата в Павликени, предизвикани от неясни мотиви, са голяма грешка за лечебно заведение, което години наред е управлявано успешно от д-р Кръстева.

Припомняме, че в Павликени беше предизвикано напрежение както сред персонала на болницата, така и сред пациентите – след провеждане на конкурс за смяна на управителя. Зад управителката на болницата застанаха кметове на 17 населени места в общината и лично кметът на Павликени инж. Емануил Манолов, както и голяма част от общинските съветници. Своята управителка подкрепиха и работещите в болницата.

Д-р Кръстева подчерта пред д-р Ангелов, че са абсолютно несъстоятелни твърденията, че болницата е пред фалит. Тя припомни, че финансовото състояние е било стабилно до юли-август миналата година, когато на база приходи и разходи болницата е реализирала печалба. Нямала е задължения за лекарства, консумативи, еленергия и данъци.

Трусовете около смяната на управителя и нестабилното политическо и икономическо положение в страната доведоха дотам, че финансовото напрежение се задълбочи през септември, октомври и ноември 2025 г. заради неизпълнение на месечния лимит. Стига се до просрочия към доставчици на лекарства, консумативи, храна за пациенти, електроенергия и други материали, свързани с ежедневното функциониране на лечебното заведение. Приходите от Националната здравно-осигурителна каса са по-ниски от необходимите средства за покриване на фонд „Работна заплата“.

Финансите от МЗ, които трябваше да бъдат преведи като целеви в началото декември, получихме през февруари – този луфт се оказа фатален за нас и се наложи орязване на възнагражденията на персонала, сподели д-р Кръстева.

Хората, които работят в болницата в Павликени, са истински професионалисти и се раздават напълно, а пациентите ви вярват.

Почти 25 000 души от общините Павликени и Сухиндол разчитат на МБАЛ-Павликени, за да получават добри медицински грижи. Те трябва да знаят, че имат стабилна болница, на която могат да разчитат, категоричен беше проф. Ангелов. Павликенската болница е красноречив пример как не бива да се рискува с промяна, когато има постигнати ред и стабилност, така е и в управлението на държавата, допълни той.

Проф. Ангелов посочи, че здравеопазването е приоритет в програмата на ГЕРБ-СДС, а набелязаните мерки ще са гарант, че общинските болници, каквато е тази в Павликени, и като цяло здравните услуги ще са достъпни за всички граждани.

Водачът на листата на ГЕРБ-СДС подкрепи напълно и предложението на председателя на Общинския съвет в Павликени Венцислав Георгиев за създаване на втори мобилен екип във Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Павликени. Проблемът беше поставен много остро след трагичния инцидент, при който загина дългогодишен служител на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Велико Търново, по време на транспортиране на спешен случай от община Павликени към областния център. Сегашният капацитет на ФСМП е абсолютно недостатъчен за над 25 000 жители в общините Павликени и Сухиндол, разпръснати в 26 населени места, разположени на площ от 772 кв. км, припомни Венцислав Георгиев.

Проф. Костадин Ангелов се ангажира лично да съдейства предложението на ОбС- Павликени да бъде внесено в Министерството на здравеопазването, веднага щом бъде съставено новото правителство. Трябва да спечелим доверието на избирателите, защото ГЕРБ-СДС е единствената коалиция, за която здравеопазването е водещо, имаме разписана програма с ясни мерки, решения и механизми за постигане на реални резултати, завърши той.