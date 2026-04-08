Възкресение
Програма за честване на Възкресение Христово

9 април 2026 г., Велики четвъртък

10:00 ч. Катедрален храм „Рождество на Света Богородица”

Освещаване на боядисаните Великденски яйца.

 

 

11 април 2026 г., Велика събота

22:30 ч. Входа на крепостта Царевец

Отваряне портите на крепостта.

22:30- 23:30 ч. Входа на крепостта Царевец

Влизане в крепостта.

23:30 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”

Пасхално богослужение.

 

 

12 април 2026 г., неделя, Възкресение Христово

00:00 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”

Изнасяне на Благодатния огън. Звън на всички църковни камбани,

възвестяващ Възкресение Христово.

00:30 ч. Входа на крепостта Царевец

Раздаване на осветени яйца и парчета козунак.

00:30 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”

Литийно шествие към Катедрален храм „Рождество на Света Богородица”.

01:00 ч. Катедрален храм „Рождество на Света Богородица”

Възкресна пасхална Света литургия.

 

11:00 ч., Храм „Възкресение Христово”

Богослужение на Второ Възкресение.

Четене на Св. Евангелие на разни езици. Раздаване на осветени яйца

и парчета козунак.

11:00 ч., Парк „Марно поле“

Детска анимация с Великденския заек

20:30 ч., Площад „Цар Асен I

Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”

 

13 април 2026 г., Велики понеделник

11:00 ч., Парк „Дружба“

Концерт на Здравко Мандаджиев

и празнична хоротека

Вижте още

Гол след рикошет и три греди в интересен мач

БОРБА БГ 285 четения 0
Певицата Диона и много други риалити герои идват във В. Търново за церемонията „Инфлуенсър на годината"

Д-р Яна Колева е „Лекар на годината“ за област Велико Търново

Стилян Найденов 7199 четения 0

