Програма за честване на Възкресение Христово
9 април 2026 г., Велики четвъртък
10:00 ч. Катедрален храм „Рождество на Света Богородица”
Освещаване на боядисаните Великденски яйца.
11 април 2026 г., Велика събота
22:30 ч. Входа на крепостта Царевец
Отваряне портите на крепостта.
22:30- 23:30 ч. Входа на крепостта Царевец
Влизане в крепостта.
23:30 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”
Пасхално богослужение.
12 април 2026 г., неделя, Възкресение Христово
00:00 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”
Изнасяне на Благодатния огън. Звън на всички църковни камбани,
възвестяващ Възкресение Христово.
00:30 ч. Входа на крепостта Царевец
Раздаване на осветени яйца и парчета козунак.
00:30 ч. Патриаршеска църква „Възнесение Господне”
Литийно шествие към Катедрален храм „Рождество на Света Богородица”.
01:00 ч. Катедрален храм „Рождество на Света Богородица”
Възкресна пасхална Света литургия.
11:00 ч., Храм „Възкресение Христово”
Богослужение на Второ Възкресение.
Четене на Св. Евангелие на разни езици. Раздаване на осветени яйца
и парчета козунак.
11:00 ч., Парк „Марно поле“
Детска анимация с Великденския заек
20:30 ч., Площад „Цар Асен I”
Аудио-визуален спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина”
13 април 2026 г., Велики понеделник
11:00 ч., Парк „Дружба“
Концерт на Здравко Мандаджиев
и празнична хоротека