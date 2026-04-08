Равенство и победа в първия ден за хандбалните националки в ДКС „В. Левски“

Равенство и победа записаха българските отбори в първия ден от интерконтиненталното издание на турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy във Велико Търново. В ДКС „В. Левски“ девойките до 17 години, водени от Миглена Христова, завършиха 3:3 с тима на Гвинея, а тези до 19 години се справиха безпроблемно с тима на Колумбия 37:30.

Тази вечер 17-годишните, слред които са пет състезателки на “Етър-64” – Мартина Тодорова, Карина Христова, Емили Андреева, Мелиса Юмерова и Даная Минчева, срещат Венецуела от 17 часа, а по-големите по програма почиват във втория ден от турнира.

На 10 април от 17 часа 17- годишните играят с Канада, а на 11 април по същото време с Узбекистан.

На 9 април от 19:15 ч. 19- годишните се изправят срещу Канада, на 10 април по същото време техен съперник е Гвинея, а на 11 април от 12:45 ч. Узбекистан.