Разкриха три престъпления и спипаха 6 издирвани лица при специализирана акция

При специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и изборните права на гражданите, проведена на 7 април на територията на РУ – Велико Търново са намерени списъци с имена и наркотични вещества. Разкрити са 3 престъпления и са установени са 6 лица, обявени за издирване. Съставени са 16 предупредителни протокола.

В с. Присово е установен и задържан 66-годишен местен жител, унищожил рекламен билборд на политическа партия. В жилища в Дебелец и Килифарево са открити и иззети наркотични вещества. Обитателите на двата имота са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР.

В с. Водолей е засечен водач на лек автомобил с фалшиво свидетелство за управление на автомобил.

Проверени са общо 384 граждани и 355 автомобила, 15 адреса на територията на Велико Търново, Килифарево, Дебелец и селата Водолей и Леденик. Съставени са общо 6 акта и са наложени 66 глоби по фиш, връчени са 22 електронни фиша.

На пътя Велико Търново – с. Самоводене е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 48-годишен от старата столица. В колата са намерени около 10 грама растителна маса, реагираща на марихуана и около 40 литра течност с мирис на алкохол. По отношение на наркотичните вещества е образувано бързо производство, а за алкохола е взето отношение от служители на Агенция «Митници».

