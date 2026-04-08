С грижа за насъщния и опазването на реколтата пожарната в Полски Тръмбеш изисква схемите със засетите площи

Далеч преди жътвата с цел осигуряване пожарната безопасност при прибиране и съхранение на зърнено-житните култури РСПБЗН Полски Тръмбеш задължава стопаните да предоставят схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

Срокът е до края на април 2026 г., а изискването се отнася до ръководителите на фирми и земеделски кооперации, арендаторите, частните земеделски производители и ползвателите на земеделски земи.

Който не може да се справи, може да посети общинска служба „Земеделие“ в града, където са достъпни кадастрални карти за населените места. Картите може да се видят и по интернет. Върху разпечатки от картите трябва да се отбележат разположението на засетите площи с пшеница, ечемик, както и наличието на пътищата и водоизточниците.

При неизпълнение лицата носят административно-наказателна отговорност по чл. 265 от Закона за МВР.

Ясни са изискванията преди и по време на жътвата. Земеделските стопани, които обработват площи над 100 дка, трябва да уведомят писмено РСПБЗН Полски Тръмбеш преди започване на жътвата. Трябва да организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на физическите охранители на посевите и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол.

Пак при големи площи е задължително собствениците или арендаторите да осигурят дежурство на трактор с прикачен плуг, а при над 200 дка земи и цистерна с вода. Те са отговорни за изправното състояние на пожарогасителите и за поставяне на знаци в площите с житни култури за забрана на пушенето и паленето на открит огън.

Ана РАЙКОВСКА