С песни на четири езика талантите на студио „Румина” покориха международния конкурс „Абанико”

С 5 талантливи момичета ДЕС „Румина” при Военен клуб В. Търново спечели 7 престижни награди на Международния конкурс за песни на романски езици „Абанико”. Равносметката е повече от впечатляваща – три първи и четири втори награди, както и много покани за участие в конкурси извън страната.

В категория „Песен на италиански език” дуетът „Александра Иванова & Даная Рачева” ( 8 год.) покори залата с изпълнението на Bongo cha cha на голямата Катерина Валенте и заслужено бе отличен с първа награда и покана за участие в международен конкурс в Гърция.

В същата категория Даная представи песента на Рита Павоне La partita di pallone, показвайки вокална техника, танцови и артистични заложби, атрактивен сценичен тоалет и прекрасен италиански език, но журито й присъди втора награда.

В категория „Песен на испански език” осемгодишната Кремена Добрева позлати своето участие с денс хита La Bamba – първа награда и покана за участие в международен конкурс в Рига, Латвия.

В тази категория ДЕС „Румина” спечели още една втора награда, която извоюва Божидара Якимова, навършила 16 г. само два дни преди участието си в София, преминавайки в по-горна възрастова група. Това не попречи на многократната победителка именно в категорията за испански песни да представи блестящо хита на Кристина Агилера Mi Reflejo, демонстрирайки вокална техника, владеене на гласа, пълно сливане с лиричния образ.

За първи път студио „Румина” представи свой изпълнител в категория „Песен на португалски език” – 10-годишната Анабел Тончева. Най-популярната португалска песен Cancao Do Mar на Dulce Pontes бяха избрали още трима от кандидатите, но Ани беше над всички. Първата награда в тази трудна категория заслужено бе спечелена от талантливата болярка.

Най-емоционално премина борбата в категория „Песен на румънски език”, където единствената представителка на България бе търновката Божидара Якимова. Тя трябваше да се бори с конкуренцията на певците от едно цяло студио от гр. Бая Маре, плуващо в свои води, както и с жури от същия град. В тази битка се включи и младата звезда на Естония – L`era, при това със същата песен, с която излезе на сцената и Божидара, но в различен, по-лек аранжимент.

В категория „Световен хит” осемгодишната Александра Иванова записа отлично представяне и стана една от любимките на публиката. Oh, Darling на вечните „Бийтълс“ прозвуча убедително и много красиво в зала „Сингъл” на НДК и бе отличена с втора награда – четвърто сребро в актива на талантите от най-старото детско поп студио във В. Търново.

Отличното представяне на „руминци” е плод не само на техния безспорен талант и упорита подготовка, но и на усилията на вокалния педагог Цветелин Илчев.

Сн. архив ДЕС „Румина”