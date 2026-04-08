Търсят директор на Историческия музей в Бяла черква

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В БЯЛА ЧЕРКВА.

Изискванията към кандидатите са притежание на образователно-квалификационна степен „магистър” с професионално направление история и археология, социология, антропология или науки за културата.

Мераклиите за длъжността следва да имат и поне 3 години опит.

Изборът на директор ще стане след защита на разработена от кандидатите концепция за дейността и развитието на Историческия музей в Бяла черква за период от 5 години. В програмата трябва да има анализ и оценка на състоянието на ведомството, основни проблеми на функционирането му, тенденции и опции за професионален напредък като културен и научен институт и др.

Желаещите да оглавят музея ще трябва да предложат мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на културното звено.