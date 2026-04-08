Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ

Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ, предаде ДПА.

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март.

Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до  00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи тази нощ заяви, че “безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения”.

БТА

Вижте още

Почти 200 случая на чернодробно заболяване при деца с неясен причинител в различни части на света

БОРБА БГ 327 четения 0

Пиренейският полуостров е затиснат от безпрецедентна жега

БОРБА БГ 124 четения 0

До края на месеца населението на Индия ще бъде най-многобройното света

БОРБА БГ 211 четения 0

