ВАС разреши предварително изпълнение на най-големия соларен парк на Балканите

Ще е край Сухиндол, екоактивисти определиха решението като „срамен акт срещу природата и хората“

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОДОБРИ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЩАБНИЯ ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК В СУХИНДОЛ.

С определение от 3 април 2026 г. магистратите отмениха по-ранното решение на Административния съд във Велико Търново, който не даде разрешение на искането от инвеститора.

Случаят започна с жалба на сдружение „Ти решаваш“ срещу решение на директора на РИОСВ Велико Търново инж. Станислав Станчев, което допусна предварителното изпълнение. Първата инстанция в старата столица уважи тъжбата и временно блокира проекта, но последва обжалване от екоинспекцията, Община Сухиндол и инвеститора „Уаби-саби Алфа“ ООД.

Върховният съд приема, че има достатъчно основания проектът да продължи на този етап. Според магистратите става дума за важен държавен и обществен интерес, тъй като инвестицията касае производство на енергия от възобновяеми източници. Като аргумент се посочват и очакваните ползи за местната икономика. А именно – нови работни места и инвестиции в инфраструктурата.

Съдът отчита и интереса на възложителя, който вече е направил значителни вложения и има поети ангажименти по проекта. В мотивите се уточнява още, че на този етап се касае основно за планиране, а не за реално строителство, поради което не се очаква негативно въздействие върху околната среда.

Важно уточнение е, че самото становище по екологичната оценка все още се обжалва и не е окончателно. Делото по същество предстои да бъде разгледано. Тоест тепърва ще се решава дали проектът е законосъобразен.

След решението на ВАС от сдружение „Ти решаваш“ изразиха несъгласие и критики към съдебния акт. От организацията го нарекоха „срамен акт срещу природата и хората на Сухиндол“.

Определението на върховните магистрати е окончателно, но се отнася единствено за предварителното изпълнение.

Припомняме, че площта на запланувания фотоволтаичен парк е около 10 000 дка.

Галина ГЕОРГИЕВА

Сн. архив