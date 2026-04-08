Временно се ограничава скоростта на движение на влаковете между Горна Оряховица и Дъбово

С цел повишаване на сигурността и безопасността на преминаващите влакове през потенциално рискови планински райони в стръмни участъци с опасност от свличане на скални и земни маси от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ временно намалиха скоростта на движение на влаковете в участъка между гарите Горна Оряховица и Дъбово до 40 км/ч.

Поради ограничението в скоростта на движение на всички преминаващи влакове през участъка с дължина от 100 км, се увеличава тяхното времепътуване с около 60 минути. По тази причина се наложи да бъдат въведени промени в разписанията на преминаващите през този участък композиции, което от своя страна внася корекции и в досега съществуващите връзки на влаковете в гара Царева ливада за и от Габрово, в гарите Дъбово и Тулово с преминаващите композиции през Подбалканската железопътна линия, както и в гарите Стара Загора и Горна Оряховица за други направления.

Въведени са промени и в началния час на заминаване на някои влакове, които тръгват по-рано от началните си гари или други гари по маршрута им. Това са:

Международният бърз влак № 464 от Димитровград за Горна Оряховица, който превозва директни вагони от Истанбул за Букурещ през летния сезон, потегля от Димитровград в 06:30 ч., което е с 50 минути по-рано от редовното му разписание;

Бързият влак № 4631 от Русе разпределителна за Пловдив, който заминава от гара Русе разпределителна в 04:40 ч., се движи по досегашния си график до гара Горна Оряховица, откъдето тръгва с 9 минути по-рано, т.е. в 06:56 ч.;

Пътническият влак № 40100 от Стара Загора за Горна Оряховица, който обичайно потегля от гара Стара Загора в 07:20 ч., сега тръгва в 06:30 ч. или с 50 минути по-рано от редовното му разписание.

Клиентите на БДЖ могат да се информират за актуалното разписания на влаковете от електронния пътеводител на официалната страница на дружеството (www.bdz.bg), от служителите на билетните каси и гишетата „Информация”, както и на националния информационен телефон 02 931 11 11.

БДЖ се извинява на своите клиенти за причиненото неудобство!