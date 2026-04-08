ВТУ пребори конкуренцията и е с първа награда от националния фотоконкурс „Физиката в един кадър” 2026 г.

Първо място в класирането на институциите отреди журито на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” в Националния онлайн фотоконкурс за студенти и ученици „Физиката в един кадър“ – 2026 г.

Общо 27 студенти от три факултета на търновската алма матер – Исторически, Филологически и „Математика и информатика”, участваха в него. Студентите са от редовна и задочна форма на обучение и специалностите „Педагогика на обучението по история и география”, „Педагогика на обучението по български език и география”, „Педагогика на обучението по география и информационни технологии”.

В тазгодишното издание на конкурса са заявили участието си 172 ученици и студенти (почти два пъти повече в сравнение с 2025 г.), при това само на седем от тях работите не отговаряли на изискванията. Като качество и количество направи впечатление силното участие на изпратените фотографии на студенти, предимно от Великотърновския и Софийския университет и единични участия от Технически университет – Варна, и Химикотехнологичен и металургичен университет – София.

В националния конкурс за фотография при втори критерий – „Художествена стойност на фотографията”, Изабела Димитрова от IV курс, редовно обучение, завоюва първо място с фотографията „Един полет разделя, един спомен остава”. Фотографиите на студентите Ани Русанова и Валентина Димитрова от III курс, Богомил Донев и Йоан Сашов от IV курс са отличени за участие в традиционната изложба от Националния фотографски конкурс. Научен ръководител на студентите е доц. д-р Тамара Драганова.

Награждаването се състоя на 4 април в СУ „Васил Левски” – Севлиево, което бе домакин на 54-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика (2 – 5 април).

Участниците са от 23 града: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Димитровград, Крумовград, Кърджали, Петрич, Полски Тръмбеш, Раднево, Русе, Свищов, Севлиево, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Троян и Ямбол.

Националният конкурс за фотография ежегодно се организира от Управителния съвет на Съюза на физиците в България със съдействието на Фондация „Еврика“. Темата за 2026 г. е „Физиката в един кадър”, която провокира участниците да търсят, заснемат и споделят кадър и да направят физично описание на заснетия обект или явление. Студентите на катедра „География” при Исторически факултет на ВТУ твориха и сравняваха географски процеси и явления, които имат своя интердисциплинарен прочит с физиката. Конкурсът бе за лична авторска фотография, която да предложи визуален художествен поглед към физиката в нейното съдържание, като към фотографията има кратко описание на заснетото природно явление или процес.

Оценяването на конкурсните работи и по двата критерия е извършено при наличие само на съответните описания и фотографии, но при пълна анонимност на авторите.

Двете журита (по двата критерия) са работили независимо едно от друго. Тези особености при оценяването обясняват факта, че има отличени автори от една и съща институция, както и че една и съща работа е класирана и по двата критерия.

Конкурсните работи са разгледани и класирани от компетентно жури в състав: проф. дтн Сашка Александрова – преподавател по физика в Технически университет – София, доц. д-р Нели Димитрова – преподавател по методика на обучението по физика в Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация към Софийски университет, и Венцислав Петров – фотограф изследовател, работещ предимно в граничните области между изкуство, общество и технологии.

Студенти на ВТУ бяха отличени и в националния конкурс за есе „Физиката е за мен…“ – 2026 г.

Организаторите са същите, а конкурсът бе част от ежегодната Младежка научна сесия в рамките на 54-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика в Севлиево.

Общо 13 студенти редовно и задочно обучение от три факултета на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Исторически, Филологически и Факултет „Математика и информатика”, участваха него.

Есетата на студентите са отражение на тяхното творчество и споделени собствени разсъждения за физиката и отвъд физичните явления и тяхното географско измерение, желанието да бъдат чути и личните аргументирани тези за света, Вселената, Космоса и онези обекти, процеси и явления, които се изучават и по география. Всички есета са носители на интердисциплинарните връзки и взаимодействия между география и физика.

В националния конкурс за есе журито присъди второ място на Надежда Динева, IV курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и география”, задочно обучение. Други двама задочници бяха отличени с трето място – Мария Караиванова, IV курс, специалност „Педагогика на обучението по история и география”, и Карина Хамамджиян, IV курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и география”.

С поощрения са Дарена Хачерян, IV курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и география”, редовно обучение, и Никола Денев, IV курс, специалност „Педагогика на обучението по български език и география”, задочно обучение.

Наградена бе и доц. д-р Тамара Драганова за нейното научно ръководство на студентите.

Избрани есета от отличените ще бъдат публикувани в сп. „Светът на физиката”.

Ана Райковска