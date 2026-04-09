17- годишните етърци с обрат срещу „Пирин“ за важна победа

Пълен обрат от 0:2 до 3:2 срещу връстниците си от „Пирин“ /Благоевград/ направиха 17- годишните футболисти на „Етър ВТ“ в среща от 12- я кръг в първенството на Елитната група. На изкуствения терен „Трифон Иванов“ възпитаниците на Десислав Божков изиграха много силно второ полувреме и заслужиха трите точки. До почивката великотърновци губеха с 0:2, но след нея натиснаха здраво съперниците си и след като на два пъти топката срещна гредите на бранената от гостите врата след час игра влетя в мрежата им. Веселин Чамурков намери Виктор Попов, който прехвърли вратаря на „Пирин“ за 1:2. В 75- ата минута центрирана от фланга топка бе засечена от Веселин Чамурков с глава за 2:2. Пет минути преди да изтече редовното време домакините организираха бърза контра, след статично положение пред своята врата, Калоян Иванов подаде на Симон Великов и той стреля за 3:2. С обрата „виолетовите“ събраха 15 точки, а в следващия кръг приемат „Арда“ /Кърджали/.