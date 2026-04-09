766 евро глоба за зоомагазин, продал неправомерно ветеринарен медикамент

ПРОДАЖБА НА ПРЕПАРАТ СРЕЩУ ПАРАЗИТИ В ОБИКНОВЕН ЗООМАГАЗИН ДОВЕДЕ ДО САНКЦИЯ ОТ 775 ЕВРО. Собственикът на обекта ще трябва да плати глобата, след като съдът окончателно потвърди наказанието за търговия с ветеринарни лекарства без лиценз.

Случаят е от Свищов. При проверка на зоомагазина от служители на Агенцията по безопасност на храните инспектор е поискал продукти за обезпаразитяване на котка. От обекта му продали съответния артикул, като за покупката бил издаден и касов бон.

Проверката обаче установила съществено нарушение. Зоомагазинът не разполага с разрешение на продукти за ветеринарно лечение и не е регистриран като ветеринарно-медицинска аптека.

На търговското дружество е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. (766 евро). Фирмата обжалвала, но без успех. Районният съд в Свищов и Административният съд във Велико Търново приемат, че нарушението е доказано, а глобата – законосъобразна.

Магистратите подчертават, че продажбата е реално извършена, а твърденията, че продуктът е бил предоставен като „услуга“, не се подкрепят с доказателства. Освен това съдът отхвърля възраженията на дружеството за процесуални нарушения при съставянето и връчването на акта.

Според решението подобно деяние не може да се квалифицира като маловажно, защото засяга строго регулирана дейност, свързана със здравето на животните.

С окончателен акт магистратите оставят в сила наложената санкция. Фирмата е осъдена да плати и разноските по делото, които са в размер на 240 евро.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.