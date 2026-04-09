Археолози: жените системно недохранвани в Европа от праисторията досега

Археолози установяват, че в Европа през последните 10 000 години съществува устойчиво неравенство в храненето по пол, като жените системно консумират по-малко животински протеини от мъжете.

Изследването, публикувано в сп. PNAS Nexus, обхваща над 12 000 индивида от 673 обекта в повече от 40 страни. Учените анализират химически маркери в костите – стабилни изотопи на азот и въглерод, които показват какъв тип храна е консумирал човек през живота си.

За първи път е използван икономически метод за измерване на неравенство, чрез който се проследява разликата между най-добре и най-зле хранените групи.

Резултатите показват, че макар неолитните общества да са били по-равнопоставени, с нарастването на социалната сложност през бронзовата епоха неравенствата се задълбочават. Те намаляват след падането на Римската империя, но никога не изчезват напълно.

Най-устойчивият извод: мъжете постоянно имат по-голям достъп до месо, докато жените са свръхпредставени сред най-недохранените – от праисторически времена до по-късни епохи.

Според учените причините са културни – социални норми, вярвания и практики, които поставят мъжете в по-привилегировано положение при разпределението на храната.

БТА