четвъртък, април 9, 2026
Седмица на гората
Институции във Велико Търново се обединиха за Седмица на гората

Държавно горско стопанство „Болярка” отбеляза тазгодишното издание на Седмица на гората с поредица от инициативи, насочени към обновяване на горския фонд и съхраняване на професионалната памет. Празничната програма стартира със символично залесяване непосредствено пред сградата на стопанството, където екипът засади млади фиданки от червен дъб.

Кулминацията на честванията се състоя на 9 април 2026 г. в село Арбанаси. В обща акция по почит и приемственост служители на ДГС „Болярка” и Регионалната дирекция по горите – Велико Търново поднесоха цветя пред Паметника на лесовъда. В района около монумента бе извършено и залесяване със сребролистна липа. В събитието се включиха Областният управител на Велико Търново, Директорът на РИОСВ – Велико Търново и главният експерт от отдел „Екология, чистота и озеленяване” към Общината.

Съвместната инициатива подчерта важността на взаимодействието между институциите за опазване на природното богатство и зелената система на региона.

