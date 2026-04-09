Кроношпан започна внедряване на нови екологични съоръжения в завода си във Велико Търново

“Кроношпан България“ продължава активната работа по внедряване на нови и модернизирани филтриращи системи в завода си във Велико Търново, след получено положително становище от РИОСВ за надграждане на пречиствателните съоръжения към двете сушилни инсталации и двете преси.

Проектът за въвеждане на новите технологии напредва с ускорени темпове. По ключовата система UTWS разработката и проектната документация са вече на около 90% завършени. Успоредно с това са стартирани поръчките на основни компоненти и оборудване, необходими за изграждането на съоръжението, като в момента се събират и оферти от потенциални изпълнители.

Паралелно с това се работи активно и по проекта WESP, който също е част от цялостната стратегия за подобряване на екологичните показатели на производството.

Значителен напредък има и при внедряването на BioCatt филтрите. Там също проектната документация е на финален етап – около 90% готовност, като вече е започнал процесът на поръчки за ключови елементи и компоненти.

С реализирането на тези проекти Кроношпан затвърждава ангажимента си към намаляване на емисиите и прилагане на съвременни екологични решения. Инвестициите са част от дългосрочната политика на компанията за устойчиво развитие и модернизация на производствените процеси.

Очаква се след пълното внедряване на новите системи заводът във Велико Търново да постигне най-високи стандарти по отношение на опазването на околната среда и качеството на въздуха в региона.