Лесовъди и деца залесяваха с дъб, чинар и явор в Горна Оряховица и Поликраище по случай “Седмицата на гората”

По случай своя професионален празник „Седмица на гората”, лесовъдите от Държавно горско стопанство Горна Оряховица организираха вълнуващо приключение за най-малките. В рамките на два последователни дни те посетиха децата от детска градина „Здравец” в град Горна Оряховица и детска градина „Димитър Генков” в село Поликраище, за да споделят с тях любовта към природата.

Чрез поредица от забавни игри малчуганите откриха любопитни факти за гората и нейните обитатели. В детска градина „Здравец” заниманията придобиха съвсем реалистичен характер, след като към групата неочаквано се присъедини истински кълвач. Децата сами откриха крилатия гост, привлечени от характерната му песен, която огласи двора по време на игрите.

Празникът бе и повод за важна работа на открито. С активната помощ на децата в дворовете на градините бяха засадени шест нови фиданки от червен дъб, чинар и явор. Дръвчетата са произведени в горски разсадник „Джулюница”, стопанисван от горското стопанство в Горна Оряховица. Малките природозащитници с голям ентусиазъм помагаха в притъпкването и поливането на фиданките и обещаха да се грижат за тяхното израстване. Те научиха важен урок – че когато дърветата пораснат, те ще се превърнат в дом за много птици, насекоми и катерички.

Тези вълнуващи срещи напомнят на горските педагози, че екологичното възпитание започва от най-ранна възраст, а лесовъдската професия е преди всичко призвание, което се предава с усмивка и грижа за бъдещето.