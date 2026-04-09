Мултидетекторен скенер за борба с инсулти влиза в действие в горнооряховската болница

Това е четвъртият у нас иновативен апарат от този клас

ОГРОМНА КРАЧКА НАПРЕД В БОРБАТА С МОЗЪЧНИТЕ УДАРИ ПРАВИ МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ С НОВ МУЛТИДЕТЕКТОРЕН КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ.

Скенерът беше официално представен в Деня на здравето – 7 април, в присъствието на заместник-кмета на Горна Оряховица Петя Иванова и медицинските специалисти в клиниката.

Иновативният апарат е произведен от водеща немска компания и е четвъртият от този клас в България.

„Скенерът е с уникални възможности и е изключителна придобивка не само за болницата, но и за пациентите от региона. Като невролог, искам да подчертая, че томографът дава големи възможности за прилагане на процедурата тромболиза. Тя има ограничен времеви прозорец – може да се извърши до четвъртия час от настъпването на инсулта, а малка част от пациентите успяват да достигнат навреме до лечебно заведение“, заяви управителят на общинската болница д-р Иван Иванов.

Медикът обобщи, че през за 2025 г. клиниката в Горна Оряховица е влязла в положителната статистика на лечебните заведения, прилагащи тромболиза. При 14% от пациентите с инсулт местните медици са успели да реализират животоспасяващата процедура.

„Този процент е висок и в европейски мащаб. С помощта на новия скенер ще можем да извършваме тромболиза и при пациенти, постъпили не само до четвъртия час, но и до деветия, а в някои случаи – до 24-тия час“, увери д-р Иванов.

По думите му скенерът съчетава отличен баланс между висока резолюция на изображението и бързина. Изтъкна, че големи зони от тялото могат да бъдат изобразени за секунди, което е особено важно при пациенти с политравми и деца.

Друг важен плюс на уреда е и значително по-ниското лъчево натоварване за пациентите.

Модерният скенер използва съвременни технологии с изкуствен интелект, които подпомагат медиците при интерпретацията на образите, както и при измерването на структури и обеми.

„Методът на компютърно-томографска перфузия, уникален за региона, дава информация за състоянието на мозъка на микроциркулаторно ниво“, разясни началникът на Отделението по образна диагностика д-р Галя Дачева.

Заместник-кметът Петя Иванова използва събитието, за да поздрави лекарите и специалистите по медицински грижи за Деня на здравето.

„Този ден е не само празник в календара, но и символ на вашата мисия – мисията, която изпълнявате от първата глътка живот, която давате на нашите деца, до последния дъх. Вие сте непрестанно до нас. Благодарение на вас, ние не губим вярата, надеждата и смисъла. За пореден път казваме, че вие сте хората с най-важната професия“, заяви тя.

Галина ГЕОРГИЕВА