На голям екран пред паметника „Асеневци“ търновци ще станат част от магията на Giro d’Italia
Три дни са посветени на емоцията от колоезденето, тъй като Велико Търново става част от магията на Giro d’Italia. Подготвена е богата програма за малки и големи с участието на „Търново рънс“.
В петък и събота – 8 и 9 май, великотърновци ще могат да наблюдават първи и втори етап на едно от най-великите колоездачни състезания на голям екран на паметника „Асеневци“ от 12 до 18 часа.
На 8 и 9 май от 12 до 20 часа пак там, ще има велотренажор парти с награди.
На 9 май елитните състезатели ще финишират във втория етап във Велико Търново и тогава ще е истинският празник. От 14 часа е велосъстезанието за деца на Царевец – Giro di Tsarevets, като награждаването на победителите е предвидено за 14,40 часа. От 15 до 15,40 ч. ще има велообиколка по финалните части на етапа с „Търново рънс“.
В празничната програма на този ден ще има парад на Junior Band по ул. „Независимост“ от 15 часа, а в 20 ч. на паметника „Асеневци“ е предвиден концерт на открито.
Велосъбитията продължават и на 10 май, неделя. От 11 ч. е шосейното и байк състезание за Купа „Керека“ 2026, а от 12 до 18 часа любителите на колоезденето ще могат да проследят и третия етап на Обиколката на Италия в България – от Пловдив до София.
Атмосферата ще е завладяваща, нека бъдем достойни и гостоприемни домакини на престижното състезание!
Ана РАЙКОВСКА
