Наркотични вещества и агнешко с неустановен произход установени при спецакция в Свищовско

Специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и изборните права на гражданите се проведе на 9 април на територията на РУ -Свищов. Разкрити са 7 престъпления. На адреси в Свищов и с. Овча Могила са установени и иззети наркотични вещества.

При съвместна проверка със служители на БАБХ, сектор “ Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР – В. Търново и РУ – Свищов са установени 10 тона агнешко месо с неустановен към момента произход. Започната е предварителна проверка.