Наркотични вещества и агнешко с неустановен произход установени при спецакция в Свищовско
Специализирана полицейска операция за противодействие на конвенционалната престъпност и изборните права на гражданите се проведе на 9 април на територията на РУ -Свищов. Разкрити са 7 престъпления. На адреси в Свищов и с. Овча Могила са установени и иззети наркотични вещества.
При съвместна проверка със служители на БАБХ, сектор “ Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР – В. Търново и РУ – Свищов са установени 10 тона агнешко месо с неустановен към момента произход. Започната е предварителна проверка.
Проверени са още 13 адреса, 5 търговски обекта, 93 лица и 75 автомобила. Съставени са 6 акта по Закона за гражданката регистрация, 1 по Кодекса по застраховането, наложени са 35 глоби по фиш и са издадени 2 заповеди за налагане на принудителни административни мерки. Съставени са 15 предупредителни протокола.
Веселина АНГЕЛОВА