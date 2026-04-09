От началото на акция „Чиста храна“ до момента са затворени 27 обекта и над 260 тона потенциално опасни храни са спрени, каза изп. директор на БАБХ

От началото на акция „Чиста храна“ до момента има 27 затворени обекта и над 260 тона потенциално опасни храни са спрени.

Това съобщи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски на пресконференция. Той допълни, че близо 80 на сто от възбранените количества (над 208 тона) са продукти от животински произход, които крият най-висок здравен риск. Изтеклият срок на годност и неясният произход остават водещите рискове, изискващи най-строги санкции.

По думите на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов проверките са хиляди, в някои конкретни случаи е установена връзка на затворени обекти и нарушения с хора с депутатски имунитет. Такъв е и случаят във Враца, където са спрени близо 190 килограма храни от животински произход, предназначени за детски градини и ясли. Продуктите са възбранени след проверка, установила сериозни несъответствия при транспортирането, температурния режим и проследимостта им.

БТА

