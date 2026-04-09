От предпразничното почистване до общоградското веселие на Марно поле – как в Старо Търново посрещали Възкресение

От Освобождението до 40-те г. на ХХ в. посрещането на най-големия християнски празник Възкресение Христово в старата столица се отличава с неповторимата си атмосфера, за която допринася умелото съчетаване на църковните канони с местните традиции и нахлуващата европейска мода.

Множество архивни документи, информация в периодичния печат, както и спомени на наши съграждани и на личности от други селища, свързали определен период от живота си с града на Асеневци, разкриват магията на празника в миналото.

Подготовката за Възкресение Христово започва с основното почистване на дома, стопанските постройки и двора, в което участват и децата.

От Велики понеделник до Велика сряда на Страстната седмица всяко търновско домакинство полага усилия да бъде „първенец в това начинание, защото се вярва, че с почистването и изхвърлянето на боклука, прането на черги, завивки и дрехи и с къпането се прогонва всичкото зло около и във къщата и семейството може да посрещне с вяра и надежда новия живот и пролетта“.

В дните преди Великден на прочутата месарска чаршия (днешната ул. “Опълченска”) сръчните месари окачват на ченгели току-що заклани агнета. Според предпочитанията и финансовите си възможности всеки жител и домакинство може си избере агнешко месо, което по традиция присъства на великденската трапеза. По-заможните търновци купуват цяло агне. През 30-те години на ХХ век съдържателят на бюфета при Ловния дом Ангел Енфеев обзавежда “при най-приятна всред природата обстановка отлична бирария“, където в празничния ден предлага печени на жарава агнешки шишчета, гарнирани със „зелена салата, измайсторена от пресен лук, чесън, репички, маруля и нарязани на колелца варени яйца, обилно полети със зехтин”. Менюто спечелва търновци и те започват да го приготвят и в домовете си.

С особено нетърпение и вълнение не само децата, но и всички старостоличани очакват Велики четвъртък на Страстната седмица, отреден за боядисване на яйцата (може и на Велика събота – б.а.).

В стари времена в ранна утрин великотърновки боядисват яйцата само в червен цвят, като използват отвара от риган или от червено цвекло. През годините те разнообразяват палитрата – оранжевата краска постигат със смрадлика, жълтата багра – с кори от ябълка, а зелената – с коприва.

Около 20-те и 30-те години на миналия век „купешките“ бои за яйца завладяват местния пазар и започват да изместват отварите. Търговците се надпреварват в доставянето на различни багри за великденския символ и тяхната реклама за „модерните европейски бои“ присъства във всички местни вестници. Почти във всяко семейство великотърновки продължават традицията да боядисват и украсяват яйцата с натурални продукти, но с удоволствие започват да използват и купени бои. Не се променя обаче установената практика първото боядисано яйце да е червено и с него за здраве да се потъркат бузките и челцата на децата. След тоя ритуал домакинята поставя червеното яйце в сито и го изнася в двора, „за да го види слънцето“. Когато го прибере, го слага до семейната икона за закрила на дома. Там то се съхранява до следващия Великден или се използва от местни лечители „за цяр от зла болест“, сполетяла член на семейството.

Сред хитрините на великотъровки за по-красиви, но и по-трайни великденски символи е намазването им с дървено масло. Така яйцата не само получават блясък, но и порите им се запечатват, което удължава срока им за по-безопасна консумация.

На Велики четвъртък старостоличанки подновяват и кваса, с който се замесват празничните обредни хлябове.

Малцина знаят, че „издаващите обаятелен мирис козунаци – куличета по нашенски“, масово се налагат сравнително късно – в първите десетилетия на миналия век. А Велико Търново се слави като град, в който великденското изкушение „просто се топи в устата”. Домашно приготвените козунаци се нареждат грижливо от стопанката на дома в килера между чисти и дебели подложки и покривки, за да запазят своята свежест.

През 30-те и 40-те години на XX век най-вкусните козунаци в града се приготвят в хлебарница “Корона”, намираща се в квартала “Марно поле” до училището “Петър Дабков”. Преди десетилетия голяма отстъпка в цената на козунаците по време на светлия християнски празник се прави в сладкарниците на братя Цветкови, прочути със собственото си производство на боза, торти, пасти, козунаци, домашни кори за баница и други разнообразни сладкарски изделия, както и в луксозната сладкарница „Виктория”, собственост на Кръстю Тонев. По спомени на стари търновци бай Кръстю предлага козунаци на резени, поднесени с приготвени по негова рецепта само от натурални продукти плодови напитки.

Първият ден на Великден в старата столица започва с разнасянето на насипаните със захар апетитни козунаци и червени яйца на роднини, започвайки от кръстника.

В дванадесет часа търновци тръгват за черква – „за пладне“. „Всички са облечени в нови празнични дрехи, а жените – в копринените си венчални рокли, шумящи при всяко движение“.

След черковната служба децата, а по-късно и родителите отиват на Марно поле. Там веселието е в своя разгар – малчуганите се забавляват „на кончетата“, родителите „при разни свирни с гайди“ играят хора. И малки, и големи си купуват различни лакомства, сред които пуканки, тани-бани и шербет.

През 1936 г. специално за великденските празници Здравко Антонов, чиято сладкарница се намира на площада при Девическата гимназия „Митрополит Климент”, пуска в продажба божествения еликсир пиволед, който бързо се превръща в любима напитка за старостоличани и многобройните им гости.

Знатните търновци, завърнали се в навечерието на Великден от поклонението на Божи гроб, допълват празничния колорит на града. Хаджиите подаряват на църквите във Велико Търново икони и щампи от светите места, дават угощения, на които раздават донесените божигробски подаръци.

Тодорка НЕДЕВА