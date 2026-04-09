Поставиха началото на „Генералска гора“ във Велико Търново

21 ясенови дръчета бяха засадени от кандидат-депутатите на „Прогресивна България“

ПОЛОЖИХА ОСНОВИТЕ НА „ГЕНЕРАЛСКА ГОРА“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Екологичната и значима акция беше организирана и реализирана от кандидат-депутатите от коалиция „Прогресивна България“ за 4 МИР. Новата гора ще израсне в близост до Националния военен университет „Васил Левски“, по протежението на бул. „България“.

Историческа справка сочи, че от създаването на НВУ до сега над 500 негови възпитаници са достигнали генералско звание. Първият випуск на училището от 1879 г. е известен като „Генералският“, тъй като от него произлизат 36 генерали. Почти всички висши офицери (генерали и адмирали) в съвременната Българска армия са възпитаници на НВУ или неговите факултети. Университетът е подготвил над 140 випуска офицери, които съставляват гръбнака на командния състав на страната през три различни държавни епохи.

21 ясенови фиданки бяха засадени от кандидатите на „Прогресивна България“, което е символично за формацията с оглед и номера й в бюлетината.

Локацията и конкретните растителни видове са подходящи за градска среда и са съгласувани с Община Велико Търново и нейния специализиран отдел по екология.

“Вместо да тапицират с плакати градове и села, което е равносилно да „тапицираш“ със солари прекрасната българска земя, кандидатите на „Прогресивна България“ предпочетоха да изразходват част от бюджета си за създаването на нова гора и оформянето на зона за отдих и разходки“, коментира регионалният лидер на коалицията Георги Чакъров.

„Във времена на разединение и противопоставяне искаме да дадем насока за обединение около обществено полезни каузи, защото изборите ще минат и отминат, но е важно винаги да можем да се гледаме честно в очите и след тях“, обобщи и водачът на листата на „Прогресивна България“ проф. д-р Янка Тянкова.