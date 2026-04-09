Празникът на яйцето наближава, „Молец“, Стенли и Керана са звездите в програмата

Утвърденият и обичан Празник на яйцето в Павликени наближава, той ще се проведе на 1 и 2 май в парк „Кирил Ракаров“.

Събитието се организира от Община Павликени с подкрепата на основния спонсор – „Хайпро България“ ООД, и за поредна година ще превърне града в притегателен център за култура, кулинарни изкушения и забавления за всички възрасти. Поканени са всички.

Стенли и Молец са основните артисти в музикалната програма, съответно в първата и втората вечер на празника. На 1 май подгряващи ще бъдат местните музиканти от рок групата City Dogs.

Обичаната изпълнителка Керана, която взриви с концерта си през миналата година, сега се завръща като водеща на основния фестивален ден – 2 май. В него публиката ще има възможност да се наслади и на изпълненията на група „Молец“, алтернативната формация Trinkets, както и на млади местни музиканти от група „Градски комшии“.

Шеф Станислав Иванов е кулинарният акцент в програмата на 2 май. Победителят в петия сезон на Hell’s Kitchen ще представи вдъхновяващи демонстрации и идеи, свързани с яйцето като символ на живот, традиция и творчество.

Посетителите ще могат да се включат в разнообразни дегустации и да се докоснат до автентични вкусове от побратимените на Павликени градове – Болдещ Скаени (Румъния) и Леова (Молдова).

Запазва се и атрактивният Кът на местните традиции, в който всяко населено място от община Павликени показва автентични гозби от своя край.

Празничната атмосфера ще бъде допълнена от детски кът с анимации, занаятчийски базар, както и богата съпътстваща програма с игри, томбола и кулинарни изкушения. Събитието е насочено към цялото семейство и съчетава традиция и съвременност в едно пъстро и споделено преживяване.

Празникът на яйцето е емблематично събитие за Павликени и всяка година привлича хиляди посетители от страната и чужбина. Тринадесетото му издание ще предложи още по-богата и разнообразна програма, достойна за интереса и очакванията на публиката.

Входът за всички прояви е свободен.

Ана РАЙКОВСКА

