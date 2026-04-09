Преобразиха автобусни спирки в Ресен

АВТОБУСНИТЕ СПИРКИ В РЕСЕН ГРЕЙНАХА С КРАСИВИ ДЕКОРАЦИИ. Новият облик на съоръженията радва жителите на селото благодарение на средства, осигурени от Община Велико Търново.

„До този момент три автобусни спирки са декорирани с впечатляващи фотоси на важни за нас институции, красиви паркове и исторически забележителности.

Тези инициативи целят не само да предпазват пътниците от атмосферните условия, но и да направят градската среда по-естетична и привлекателна“, съобщи кметицата Радослава Иванова, която отправи благодарности към градоначалника инж. д-р Даниел Панов и фирмата изпълнител.

Подобренията на обектите беше приета с радост и въодушевление от местните хора.

Кметството получи десетки похвали за креативната инициатива.

Галина ГЕОРГИЕВА