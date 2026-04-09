Разлято масло от цистерна е вероятната причина за зверска катастрофа със загинал и трима ранени в Хаинбоаз

Разлято масло от цистерна вероятно е станало причина за зверската катастрофа между два леки автомобила в 18 часа на 8 април край село Мишеморков хан в Хаинбоаз.

При челния удар на място е загинал 45-годишният водач на лек автомобил “Мицубиши” от село Дъбово, а 40-годишната му съпруга и 5-годишното им дете са ранени. Пострадал е и 25-годишният водач на лек автомобил “Ленд Ройувър”, който е от Горна Оряховица. Тримата са в областната болница във Велико Търново.

Разследването по случая се води под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново. “Незабавно на местопроизшествието е извършен оглед и е изготвен фотоалбум. Установено е, че ПТП-то е станало в лентата на лек автомобил „Мицубиши“. В района на произшествието на пътното платното, в лентата на лек автомобил „Ланд ровер“, преди мястото на удара, е установено петно от разлята мазна течност, като предстои да се установи нейния състав, дали това е относимо към настъпилото произшествие и кое е транспортното средство, което я е разляло. Очакват се резултатите от възложените оперативно-издирвателни мероприятия на МВР”, съобщиха от Окръжната прокуратура.

25-годишният водач на лек автомобил „Ланд ровър“ е изпробван с технически средства за алкохол и наркотични вещества и техните аналози, като пробите са отрицателни.

“По досъдебното производство са извършени разпити на свидетели. Предстои назначаване на съдебно медицинска експертиза, експертизи за установяване наличието на алкохол и наркотици на починалия водач, съдебна автотехническа експертиза, както и други действия по разследването за установяване на причините, довели до настъпилото произшествие.