Разлято масло от цистерна е вероятната причина за зверска катастрофа със загинал и трима ранени в Хаинбоаз
При челния удар на място е загинал 45-годишният водач на лек автомобил “Мицубиши” от село Дъбово, а 40-годишната му съпруга и 5-годишното им дете са ранени. Пострадал е и 25-годишният водач на лек автомобил “Ленд Ройувър”, който е от Горна Оряховица. Тримата са в областната болница във Велико Търново.
“Незабавно на местопроизшествието е извършен оглед и е изготвен фотоалбум. Установено е, че ПТП-то е станало в лентата на лек автомобил „Мицубиши“. В района на произшествието на пътното платното, в лентата на лек автомобил „Ланд ровер“, преди мястото на удара, е установено петно от разлята мазна течност, като предстои да се установи нейния състав, дали това е относимо към настъпилото произшествие и кое е транспортното средство, което я е разляло. Очакват се резултатите от възложените оперативно-издирвателни мероприятия на МВР”, съобщиха от Окръжната прокуратура.
Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Велики Търново”, допълниха от държавното обвинение.
Веселина АНГЕЛОВА
сн. Европейски център за транспортни политики