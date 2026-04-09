След близо половин век във Велико Търново променят маршрутите на градските автобуси

„Картала“ става основен транспортен център, откриват много нови линии и по широчина, а не само по дължината на града

Нова транспортна схема на Община Велико Търново ще замени сегашната, която е внедрена в началото на 80-те години на миналия век, когато областният център е бил наполовина по-малък както по територия, така и по население.

Най-големите промени в града предвиждат две основни подобрения – връзки между всички квартали, включително и по широчината на старата столица, каквато до момента не е съществувала. Пускат се и нови автобуси до райони, в които никога не се е движил градски транспорт – край Скалния венец, по улица „Магистрална“ за обслужване на „Търговски парк Велико Търново“ и складовия район, както и със специален акцент – Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, по новата улица „Мармарлийска“, до „Бизнес център Велико Търново“ и район „Козлуджа“. Всички тези зони ще бъдат свързани както помежду си, така и с централната градска част и с кв. „Картала“ чрез промяна на основната градска линия № 1. Отделно, в самия квартал се променят две линии, за да се достигне до най-северната част и до върха по новите улици, изградени през последните години, както и да се обхване новата детска градина.

„Картала“ ще се сдобие и с още една нова автобусна линия – № 7, която ще направи така чаканата от хората връзка с кварталите „Бузлуджа“, „Колю Фичето“ и „Зона Б“, без да има нужда от прекачване или от обикаляне през центъра.

По-ранни автобуси за кв. „Зона Б“, връзка на кв. „Картала“ с кв. „Асенов“ и вътрешността на кв. „Света гора“, както и автобуси до 22 ч. са други от промените, които предвижда транспортната схема.

За населените места също има промени – повече автобуси ще има за Килифарево, които ще бъдат синхронизирани с линията за Дебелец за равномерен и удобен транспорт. Създава се нова линия до село Емен. Оптимизират се и маршрутите за Присово, Велчево, Церова кория, Къпиново, Миндя.

Разработката ще влезе за разглеждане в комисиите на Великотърновски общински съвет още през април 2026 г. Проектът вече е разгледан от специализираната междуведомствена комисия, оглавявана от заместник-кмета проф. Георги Камарашев. В нея влизат представители на Общината, „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление, браншова транспортна организация, както и Сдружението на кметовете и кметските наместници.

