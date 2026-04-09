„Със сърце и душа” в Европейските дни на занаятите в град Елена

Община Елена за десета поредна година се включи в инициативата Европейски дни на занаятите. Тазгодишното мото – „Със сърце и душа”, ни напомня, че зад всяко ръчно изработено изделие стоят както умение, така и лично преживяване, вдъхновение и традиция, предавани от поколение на поколение.

От 2015 г. координатор на инициативата за България е РСО „Централна Стара планина“, а събитията обединяват редица старопланински общини – Антоново, Габрово, Дряново, Елена, Севлиево, Тетевен, Троян и Трявна.

В град Елена Eвропейските дни се проведоха на Велики четвъртък в архитектурно-историческия комплекс „Даскалоливница“. Там малки и големи имаха възможността да се потопят в магията на занаятите чрез занимателни работилници.

Особен интерес предизвика боядисването на великденски яйца с естествени багрила под ръководството на уредника в Музея на Възраждането – Цветелина Колева.

Гостите на събитието се включиха и в изработването на текстилни кукли с Александра Гедзь. Малчуганите участваха и в демонстрации по художествено плетиво – с пръсти, с една и две куки и на обръч, представени от Недка Антонова и Надежда Стоянова. Фондация „Озон“ допринесе за празничната атмосфера с пъстра работилница за боядисване на яйца, както и с изработката на различни великденски декорации.

Тазгодишното издание на Европейските дни на художествените занаяти в Елена бе насочено най-вече към деца и младежи. На Велики четвъртък те твориха и се забавляваха, но и научиха повече за старите техники и обичаи на българите.

Събитието през 2026 година се реализира съвместно от Община Елена, Музея на Възраждането и Центъра за подкрепа за личностно развитие гр. Елена.