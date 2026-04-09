Световноизвестен режисьор с провокативен прочит на Шекспир във великотърновския театър

Нетрадиционен и провокативен прочит на комедията „Много шум за нищо“ от Уилям Шекспир подготвя екипът на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново.

Една от най-очакваните премиери за сезона се прави от световноизвестния театрален педагог проф. Владимир Байчер. Това е първият творчески проект на изтъкнатия режисьор у нас, в който той предлага модерна интерпретация, търсеща директен диалог със съвременния свят. Спектакълът е част от световните чествания по повод 410 години от смъртта на великия английски драматург. Премиерното представление е на 29 април от 19 часа в голямата зала на театъра.

Спектакълът на великотърновска сцена е резултат от дългогодишните професионални контакти и приятелства на режисьора с български театрали, сред които е и проф. Пламен Марков от НАТФИЗ. Срещата с младите актьори и режисьори се оказва силно вдъхновяваща и поставя началото на идеята за нова шекспирова постановка.

Първоначалният замисъл е спектакълът да бъде със студенти от НАТФИЗ, но впоследствие проф. Марков предлага постановката да се създаде в МДТ „Константин Кисимов“, където той е художествен консултант и ръководител на драматичния отдел.

Режисьорът подчертава, че следва два основни принципа в работата си – да поставя само стойностни драматургични текстове и да работи с талантливи актьори.

Именно затова срещата екипа във Велико Търново го вдъхновява. „Работя с 12 актьори, които са на много високо професионално ниво. Не е важно дали са млади или по-опитни, а че всички притежават силна вътрешна енергия. Получава се много интересен спектакъл“, признава професорът.

Режисьорският прочит на „Много шум за нищо“ подчертава съвременността на пиесата. За Байчер сюжетът е тясно свързан с темата за войната и нейния край – момент, в който хората най-силно копнеят за любов, близост и ново начало. „Пиесата започва веднага след война. След войната хората искат любов, искат щастие, искат да намерят човека, с когото да продължат живота си“, казва той.

Постановката съчетава класически текст със съвременни сценични решения. Военната тема е развита чрез динамична сценография с множество въжета, вертикални мизансцени и впечатляващ парашут, а актьорите преминават през сериозна физическа подготовка. Костюмите са модерни и решени в деним естетика – своеобразен „дънков Шекспир“, който позволява на зрителите да разпознаят в героите съвременни хора, а не персонажи от далечното минало.

В постановката участват актьорите Боян Фърцов, Милен Иванов, Самуил Горанов, Самуил Сребрев, Борис Атанасов, Кирил Милушев, Детелин Кандев, Пламен Кумпиков, Катрин Тодорова, Симона Джурова, Никол Бойчева, Александра Златева, а асистент-режисьор е Слави Гергов. Над създаването на костюмите за спектакъла на търновска сцена работи съпругата на проф. Байчер – Татяна Федюшина, която също е изявен театрален педагог, сценограф и костюмограф. Сценографията на спектакъла е поверена на Радостина Тенева, музиката е на Явор Намлиев и Сергей Прокофиев, а пластиката – на Лилия Иванова. В спектакъла участва и струнен квартет на МДТ „Константин Кисимов“. Автор на плаката е актьорът Борис Атанасов.