Във Велико Търново осветиха три хиляди великденски яйца за нощта на Възкресение, съобщиха от пресцентъра на общината. Традицията беше спазена в катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица“ в присъствието на кмета на старата столица Даниел Панов и председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов. Своята благословия даде великотърновският митрополит Григорий.

Великденските яйца ще бъдат раздадени на миряните в нощта на Възкресение на площада пред крепостта “Царевец“. Великотърновци ще посрещнат Великден на върха на крепостта Царевец – пред Патриаршеския храм-музей „Възнесение Господне“.

Портите ще отворят в 22:30 ч., вечерта на Велика Събота, а в 23:30 часа ще започне пасхалното богослужение. Точно в полунощ на Възкресение ще бъде изнесен благодатният огън със звън на камбаните на Царевец и на всички църкви.

Инициативата е традиционна и се реализира заедно с дарители.

Велики Четвъртък в катедралния храм “Рождество на Пресвета Богородица” във Велико Търново. Снимка: Марина Петрова

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова

БТА