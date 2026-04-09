Във Велико Търново осветиха три хиляди великденски яйца за нощта на Възкресение
Във Велико Търново осветиха три хиляди великденски яйца за нощта на Възкресение, съобщиха от пресцентъра на общината. Традицията беше спазена в катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица“ в присъствието на кмета на старата столица Даниел Панов и председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов. Своята благословия даде великотърновският митрополит Григорий.
Великденските яйца ще бъдат раздадени на миряните в нощта на Възкресение на площада пред крепостта “Царевец“. Великотърновци ще посрещнат Великден на върха на крепостта Царевец – пред Патриаршеския храм-музей „Възнесение Господне“.
Портите ще отворят в 22:30 ч., вечерта на Велика Събота, а в 23:30 часа ще започне пасхалното богослужение. Точно в полунощ на Възкресение ще бъде изнесен благодатният огън със звън на камбаните на Царевец и на всички църкви.
Инициативата е традиционна и се реализира заедно с дарители.
Велики Четвъртък в катедралния храм “Рождество на Пресвета Богородица” във Велико Търново. Снимка: Марина Петрова
Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
