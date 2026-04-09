Възстановяват два водоизточника от началото на XIX век в село на воден режим

Два водоизточника в местността Ливадките, описани в архивите на Регионалния исторически музей – Велико Търново, като най-първите за Никюп, от началото на XIX век, ще бъдат възстановени. Проектът е по програма „Капка по капка“ и е одобрен за финансиране, като средствата са в размер на близо 13 000 евро.

„Много преди да е имало водоснабдяване и помпена станция в селото, хората оттам са си наливали вода и са поели животните. Това са стари каптажи, като проектът е подкрепен от „ВиК Йовковци“. С отпуснатите средства ще разчистим терена, включително с техника, добитата вода ще се изследва лабораторно и ако отговаря на Наредба 9 на МОСВ, ще бъде присъединена към водопреносната мрежа“, уточни за „Борба“ кметицата на Никюп Йорданка Атанасова.

Местата се наблюдават от 2025 година в периоди на суша и в периоди на дъжд и са определени от експерти като перспективни. Възстановяването на водоизточниците се явява допълнително решение извън изготвените проекти на Община Велико Търново за преодоляване недостига на питейна вода.

Техническата документация е изготвена от инж. Росен Трифонов, който е специалист по водните проекти в Общината, и инж. Йорданка Антонова, а хидроложкият обзор е дело на инж. Нейко Нейков.

Ана РАЙКОВСКА