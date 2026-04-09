Загуба с 3:0 претърпя „Локомотив“ при гостуването на „Фратрия“

След две поредни победи загуба с 3:0 претърпя отборът на „Локомотив“ /Горна Оряховица/ при гостуването на „Фратрия“. Мачът от 28- я кръг в първенството на Втора лига се игра на стадион „Спартак“ във Варна. За „железничарите“ в групата не бяха наказаните Венци Димитров и Панайот Пасков.

Получи се двуостра среща, в която гостите имаха своите шансове за по- различен резултат и изход, но ги пропуснаха. Горнооряховската агитка подкрепяше горещо любимците си, но в крайна сметка ликуваха домакините, които с успеха скъсиха дистанцията от лидера „Дунав от Русе“ на шест точки, преди гостуването на „драконите“ на „Етър ВТ“ в понеделник. Мирослав Маринов откри резултата в полза на „Фратрия“ още в 5- ата минута, като след цинтриране от корнер изпревари вратаря Кристиян Милушев на първа греда и с глава изпрати топката в мрежата зад него за 1:0. Домакините нанесоха удара си в рамките на 120 секунди в средата на второто полувреме. Два гола отбеляза Ксавелло Дривентак в 75- ата и 77- ата минути.

„Локомотив“: Милушев, Аршев, Георгиев, Иванов, Райков, Станимиров, Чакъров, Роймар, Сионс, Атанасов, Д Алмейда.