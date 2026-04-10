Бърз хеттрик на Сергей Георгиев отказа павликенчани в Мездра

„Локомотив“ /Мездра/ надигра у дома ОФК „Павликени“ с 3:0 в среща от 17-ия кръг в първенството на Северозападната Трета лига. „Железничарите“ решиха мача още през първото полувреме. Сергей Георгиев записа хеттрик, вкарвайки голове в 10-ата 16-ата и 35-ата минути. С хеттрик при пропуските се отличи Валдемар Лашков. След почивката домакините намалиха темпото. Имаше интересни моменти и пред двете врати. С успех „Локомотив“ /Мездра/ скъси дистанцията до „Академик“ /Свищов/, който завърши наравно 1:1 с „Партизан“ /Червен бряг/ на една точка. Павликенчани са шест в класирането с 23 точки.