Дежурен гол на Кристиян Иванов донесе важна точка на „студентите“ в Червен бряг

Равенство 1:1 записаха отборите на „Партизан“ /Червен бряг/ и „Академик“ /Свищов/ в двубой от XVII- я кръг на Северозападната Трета лига.

Домакините започнаха по-активно и още в 10-ата минута стигнаха до отлична възможност след карамбол в наказателното поле, но не успяха да се възползват от нея. Пет минути по-късно нова бърза контраатака завърши с мощен удар от границата на наказателното поле, но капитанът на гостите Християн Стоянов се намеси решително и изби в корнер. След последвалото изпълнение обаче колективна грешка в отбраната на свищовлии доведе до разбъркване, при което Денис Георгиев откри резултата в 16-ата минута.

В 21-ата Стефан Христов бе близо до второ попадение, но не намери очертанията на вратата. До почивката свищовлии опитаха да изнесат играта по-напред, а в края на първата част Митко Русанов стреля опасно от пряк свободен удар, но топката не попадна в целта.

След паузата „студентите“ повишиха оборотите и наложиха натиск. В 54-ата минута резервата Галин Стоянов бе близо до изравняване, но ударът му с глава премина на сантиметри от вратата. Именно той пропусна нов отличен шанс и в 70-ата минута, когато излезе на добра позиция, прехвърли вратаря, но топката отново излезе в аут.

Логичното все пак се случи в 74-ата минута. Голмайсторът на гостите Кристиян Иванов получи топката в наказателното поле и с хладнокръвен завършващ удар възстанови равенството – 1:1. До края на мача свищовлии продължиха да търсят пълния обрат, а много добра атака по десния фланг, организирана от Валентин Недялков, едва не донесе победния гол. Ново попадение обаче не падна и така двата тима си поделиха по точка. Тя прави разликата към момента на върха в класирането между „Академик“ и „Локомотив“ /Мездра/, който надигра у дома ОФК „Павликени“ с 3:0