Луната ни прави емоционални, тръпнем в очакване на Възкресение

Вашият хороскоп за събота, 11 април

В събота Луната преминава във Водолей. Заемете се с приготовленията за предстоящия Великден. Чувстваме се вдъхновени и артистични, иска ни се да приложим нови идеи. Предчувствието за големия празник ни зарежда с нетърпеливо очакване и радост, че сме сред близките.

ОВЕН

Не се претоварвайте, за да не си развалите празника

Планирали сте много, но силите ви не стигат за всичко. Съботата е по-подходяща за леки задачи и умерено темпо. Домашните ангажименти могат да почакат – важното е да не се изтощавате. Дайте си време да се съберете, за да посрещнете празника с по-ведра енергия.

ТЕЛЕЦ

Позитивен ден за срещи

Съботата е лека, приятелска и социална. Можете да се видите с хора, които се прибират само по празниците, а срещите ще ви донесат истинско удоволствие. Денят е позитивен и ви дава шанс да го прекарате по най-добрия начин – без напрежение, без излишни задачи, само с хубави емоции.

БЛИЗНАЦИ

Не се престаравайте с работа

Позволете си да се наспите, дори да знаете, че ви чакат домашни задачи. Няма нужда да се надпреварвате с времето. И да не свършите всичко, празникът пак ще бъде хубав. Днес е важно да не се претоварвате и да оставите тялото да навакса умората от седмицата.

РАК

Пътува ви се

Възможно е да решите да тръгнете на път или да организирате кратка семейна разходка. Идеята за промяна на обстановката ви зарежда и ви носи настроение. Ако планирате екскурзия за празниците, днес е подходящ момент да я осъществите и да създадете нови спомени.

ЛЪВ

Не бъдете обидчиви

Възможно е близък човек да ви засегне с думи или действия, което да наруши празничното ви настроение. Не драматизирайте. Подобни моменти се случват, когато много хора са събрани на едно място. Дайте си време да се успокоите и не позволявайте на чужди емоции да ви отнемат празника.

ДЕВА

Изпипвате детайлите

Днес сте доволни от себе си, защото успявате да подготвите дома за празника така, както сте си представяли. Изпипвате детайлите, подреждате, чистите, организирате. Време за приятели почти няма да остане, но удовлетворението от свършеното ще ви компенсира напълно.

ВЕЗНИ

Работата няма да избяга, важно е настроението

Уморени сте от многото задачи, които са останали за последния момент. Не се насилвайте да свършите всичко. Празникът няма да избяга. Дайте си време да дишате, да се съберете и да подредите приоритетите. Дори половината да остане за утре, пак ще се справите прекрасно.

СКОРПИОН

Срещи с близки хора

Настроението ви е добро и денят минава леко. Възможно е да се видите с по-възрастни роднини, които ще ви стоплят с вниманието си. Празниците са точно за това – да разпуснете, да се откъснете от напрежението и да си позволите малко повече часове, прекарани с близките.

СТРЕЛЕЦ

Спокойна подготовка

Посветете част от деня на дома си. Подгответе пространството за празника, подредете, почистете и обърнете внимание на менюто за утре. Дори да не свършите всичко, ще се почувствате по-спокойни, когато знаете, че сте подготвили основното. Денят е продуктивен, но без напрежение.

КОЗИРОГ

Добри новини

Очакват ви добри новини, свързани с хора, които цените. Радвате се искрено на успехите им, защото знаете, че когато близките ви са добре, и вие се чувствате стабилни. Денят е приятен, лек и изпълнен с позитивни емоции, които ви настройват за празника.

ВОДОЛЕЙ

Подгответе душата си за празника

И днес избягвайте излишното напрежение, особено ако е свързано с пазаруване или приготовления за празника. Великден е празник на душата, не на претоварването. Дайте си време да подредите мислите си, да се успокоите и да създадете атмосфера, която ви носи истинско усещане за празничност.

РИБИ

Активен ден, но може да се уморите

Желанието ви да сте навсякъде и да участвате във всичко може да ви измори повече, отколкото очаквате. Денят е активен и социален, но вечерта вероятно ще почувствате спад в енергията. Пестете си силите, за да посрещнете празника с настроение и енергия.

Хороскоп за родените на 11 април – Честит рожден ден! Насочете се към по-малките си цели през идната една година. Целите ли се в покоряване на големи и грандиозни мечти, вероятно ще останете разочаровани. Малките, дребни неща ще ви носят изключителна радост.

Тодор Емилов-Тео