Тромбешчани продължиха серията от загуби и в Берковица

„Ком- Берковица“ победи „Янтра“ /П. Тръмбеш/ с 3:0 в мач от 17- я кръг на Северозападната Трета лига. Това бе четвъртата поредна загуба за селекцията на Петър Кръстев в последните четири кръга, която изпрати отбора на 8 място в класирането с 19 точки.

Ивайло Иванов откри резултата в полза на домакините от дузпа в 20-ата минута. Николай Джанков удвои след асистенция на Ивайло Тодоров в 67-ата минута. В 72-ата пък Мариян Огнянов подаде и Николай Христов се разписа. Още положения създадоха и пропиляха домакините. Гостите също можеха да реализират, но не оползотвориха шансовете си. „Ком- Берковица“ е на четвърто място с 34 точки.