Вторият отбор на „Етър ВТ“ и „Левски 2007“ със зрелищно 3:3, Кристиян Кънчев бележи с пета

Шест гола си отбелязаха вторият отбор на „Етър ВТ“ и „Левски 2007“ за зрелищно равенство- 3:3 в среща от 17- я кръг на Северозападната Трета лига. На изкуствения терен „Трифон Иванов“ двата тима играха открит футбол, като домакините три пъти повеждаха в резултата, но гостите успяваха да изравнят.

Кристиян Кънчев даде преднина на „виолетовите“ в 7- ата минута, след като стреля от границата на наказателното поле. Десет минути по- късно Ивайло Иванов възстанови равенството, възползвайки се от индивидуална грешка в отбраната на етърци. До почивката Даниел Генков можеше отново да изведе домакините напред, но бранител изчисти топката пред голлинията. Пропуск направи и Траян Димитров, чийто шут мина край вратата.

Второто полувреме тръгна с гол на Кристиян Кънчев, който вкара с пета след ъглов удар. В 75-ата минута Асен Русинов изравни от пряк свободен удар, завъртайки топката над стената. Малко по- късно Ивайло Чапкънов беше точен с глава за 3:2, но Любомир Борисов фиксира хикса в 85-ата минута, като бе оставен непокрит във вратарското поле да стреля с глава. „Етър ВТ2“ можеше да отбележи четвърти гол в добавеното време, но изстрелът на Велизар Вълчев с глава мина край целта. „Виолетовите“ са пети в класирането с 25 точки, а тимът от Левски е десети с 13 т.