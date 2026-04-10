Възстановява се движението на влаковете между Горна Оряховица и Дъбово по редовното им разписание

Въведените от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ ограничения в скоростта на движение на влаковете в участъка между гарите Горна Оряховица и Дъбово отпадат от 10 април. С това ще бъде възстановено и редовното разписание на композициите, които преминават през този участък.

Възстановяват се и досега съществуващите връзки на влаковете в гара Царева ливада за пътуване до и от Габрово, в гарите Дъбово и Тулово с преминаващите композиции през Подбалканската железопътна линия, както и в гарите Стара Загора и Горна Оряховица за други направления.

Клиентите на БДЖ могат да се информират за актуалното разписания на влаковете от електронния пътеводител на официалната страница на дружеството (www.bdz.bg), от служителите на билетните каси и гишетата „Информация”, както и на националния информационен телефон 02 931 11 11.