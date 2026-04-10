Животни от различни породи, конни демонстрации и фермерски състезания се предвиждат на Националния събор на овцевъдите в България. Тази година съборът ще се състои от 22 до 24 май край Петропавловския манастир, съобщиха организаторите от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Форумът се организира с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и със съдействието на общините Велико Търново, Лясковец и Горна Оряховица.

Акценти в програмата ще бъдат представените породи животни в живата витрина на българското животновъдство.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят отблизо с богато разнообразие от селскостопански и атрактивни породи животни – овце, кози, говеда, тежковозни коне, мини понита, магарета и българско овчарско куче.

За първи път тази година ще бъдат представени освен традиционни за страната ни говедовъдни породи и популярни световни породи като Абердийн Ангус, Херефорд, Галоуей, Хайленд и Американско кафяво говедо.

Изложението на животни остава една от най-посещаваните зони на събора, тъй като дава възможност на фермери, семейства и деца да се докоснат до животните и да научат повече за тяхното отглеждане и ролята им в българското земеделие.

Традиционните фермерски надпревари отново ще бъдат сред най-очакваните акценти.

Особено зрелищно е състезанието по ръчна стрижба на овце – демонстрация на майсторство, изискваща бързина, опит и прецизност, в която могат да се включат всички, владеещи занаята. В зоната с тежковозни коне ще бъдат представени животни в категориите от 500 до 900 килограма, демонстрирайки техника и издръжливост в тегленето на товари.

За първи път посетителите ще видят демонстрации от представители на Конната полиция към СДВР.

Организаторите подчертават, че освен празнични прояви, ще има щандове с българско производство, занаяти, кулинарни произведения и автентичен фолклор.

