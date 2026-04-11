Евродепутатът Никола Минчев организира среща с търновци в навечерието на годишнината от приемането на Търновската конституция

Евродепутатът и председател на 47-ото Народно събрание Никола Минчев организира отворена среща на тема „България в сърцето на Европа – от Търновската конституция до пълната интеграция на България в Европейския съюз”. Разговорът ще се състои на 15 април (сряда) от 17:00 часа в лапидариума на Археологическия музей във Велико Търново.

По време на събитието ще бъде обявен конкурс за есе за младежи. Авторите на петте най-добри есета ще имат възможност да посетят Европейския парламент по покана на евродепутата Никола Минчев. Подробности за темата и условията на конкурса ще бъдат представени на място.

Целта на срещата и конкурса е да се акцентира върху ключовата роля на България в сърцето на силна Европа и да не се допуска отклоняване на страната ни от европейския път, заложен още от Васил Левски с думите: „Да бъдем равни с другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили.”