Велика събота от Страстната седмица е днес

Последният ден от Страстната седмица е посветен на скръбта за починалия на кръста Спасител Христос, но и на очакването на Неговото Възкресение.

В наше време чувствата на вярващите са различни от онази безнадеждност на апостолите в деня след петъка на Христовата смърт.

Фактът на Възкресението дава друго измерение и на самата Му смърт, която не е безцелна гибел, а изкупителна жертва, както изтъква Сам Иисус: “Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен”.

На днешния ден, който е последен от седмицата по еврейския календар и затова e ден на пълен покой от всякакви дейности

– Христос с човешкото Си тяло бил в гроба, а Неговите ученици “поради страх от юдеите” се заключили в една йерусалимска къща и още не можели да проумеят как е възможно да се случи всичко това. За всички тях онази събота била ден на отчаяна безпомощност. Чак до третия ден вечерта някои от тях боязливо и без особена надежда споделяли: “а ние се надявахме, че Той е Онзи, Който щеше да избави Израил…”.

Само жените около Света Богородица не падали духом: подготвили още от предната вечер обичайните погребални благовонни масла, с които на сутринта след “съботната почивка” да отидат да помажат тялото на Спасителя.

И сутринта “в първия ден на седмицата” те “много рано”, още по тъмно, отишли на гроба, където ги очаквала голямата и изключително радостна изненада на Христовото Възкресение.

Тази сутрин богослужението е посветено на древните пророчества и предобрази на Христос. След вчерашния Велики петък, който заради скръбта остава без литургия, днес се служи Василиева литургия, а вечерта няма служба, защото се очаква среднощното пасхално богослужение.

Днес вярващите казват молитвените слова: “Покланяме се на Твоите страдания, Христе! Покажи ни и славното Си Възкресение!”.

Проф. Иван Желев

БТА

