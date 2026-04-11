събота, април 11, 2026
"Търново Ултра"
Вторият ден на “Търново Ултра” е за бегачите (снимки)

Хиляди ентусиасти от цялата страна застанаха на старта във втория ден на “Търново Ултра”.

Вторият ден е за участниците в трейл-бягането, които избираха между четири дистанции – 14.25, 32 и 51 км. А за тези, за които въпросните километри са малко предизвикателство, могат да участват в някой от дуатлоните.

Стартът беше даден точно в 9 часа, а пет минути по-късно стартираха и децата, които участват в Търново Ултра за втора година. Тяхната дистанция е два километра, така че те финишираха първи.

На финиша всеки от малките атлети получи медал във формата на яйце, а след това всички имаха възможност да се включат в работилницата за боядисване на Великденски яйца.

“Търново Ултра” привлича спортни ентусиасти от страната и чужбина от 2016 г. Състезанието е двудневно, като първи винаги стартират колоездачите.

Трасетата преминават през красиви пътеки в околностите на Велико Търново, които предлагат на участниците уникално съчетание от предизвикателства и приключения.

Сашка Александрова

