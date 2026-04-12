Инж. Пламен Чернев: „Чудесата зависят от всички нас и са възможни, ако сме заедно“
Уважаеми съграждани,
Приемете моите пожелания по случай светлите великденски празници! Нека Възкресението донесе радост и благополучие във Вашите семейства, а благоденствието да пребъде в обществото ни занапред!
Именно на този голям християнски празник вярата ще ни позволи да оставим злото зад гърба си и пречистени, да вървим напред. Вярата е съхранила нашите традиции, запазила ни е като народ и само тя ще ни помогне да преодолеем всички препятствия.
Чудесата зависят от всички нас и могат да се случат, ако сме заедно, ако вярваме в утрешния ден.
Честит празник!
С уважение:
Инж. Пламен Чернев
Кмет на община Сухиндол