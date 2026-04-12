Инж. Даниел Панов: „Заветът на Исус е да вярваме!“
Скъпи великотърновци,
Уважаеми гости на старата ни столица,
Христос Воскресе!
Възкресение е – най-хубавият, най-светлият ден в годината!
Празник на вярата и на силния дух.
Тържество на светлината, доброто и любовта.
Христос се изправи пред страдания и бе разпънат на Кръста заради всички нас!
Заветът на Исус е да вярваме!
Да пазим човешките добродетели и сърцата си чисти.
Да бъдем смирени, добри в мислите и делата си.
Да помагаме и подаваме ръка. Винаги да даваме – в това е смисълът!
Затова Великден е най-светлият празник!
Победа на доброто!
Огън, който никога не угасва.
Светлина, която винаги пробива и прогонва мрака надалеч.
Тези светли мигове на надежда и радост нека ги споделим с нашите семейства – най-близките и обичните ни хора. Да спазваме вековните традиции, които са ни съхранили като народ.
Да сме сплотени и обединени около ценности, човечност и доброта.
И заедно да се грижим за Велико Търново и по-доброто бъдеще пред нас и пред нашите деца.
Пожелавам Ви светъл, озарен и благословен Великден!
Обичайте и бъдете обичани!
Отворете сърцата си!
Имайте вяра и надежда!
Нека Исус пази Велико Търново и всички нас.
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Даниел Панов
Кмет на община Велико Търново