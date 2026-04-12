Инж. Даниел Панов: „Заветът на Исус е да вярваме!“

Скъпи великотърновци,

Уважаеми гости на старата ни столица,

Христос Воскресе!

Възкресение е – най-хубавият, най-светлият ден в годината!

Празник на вярата и на силния дух.

Тържество на светлината, доброто и любовта.

Христос се изправи пред страдания и бе разпънат на Кръста заради всички нас!

Заветът на Исус е да вярваме!

Да пазим човешките добродетели и сърцата си чисти.

Да бъдем смирени, добри в мислите и делата си.

Да помагаме и подаваме ръка. Винаги да даваме – в това е смисълът!

Затова Великден е най-светлият празник!

Победа на доброто!

Огън, който никога не угасва.

Светлина, която винаги пробива и прогонва мрака надалеч.

Тези светли мигове на надежда и радост нека ги споделим с нашите семейства – най-близките и обичните ни хора. Да спазваме вековните традиции, които са ни съхранили като народ.

Да сме сплотени и обединени около ценности, човечност и доброта.

И заедно да се грижим за Велико Търново и по-доброто бъдеще пред нас и пред нашите деца.

Пожелавам Ви светъл, озарен и благословен Великден!

Обичайте и бъдете обичани!

Отворете сърцата си!

Имайте вяра и надежда!

Нека Исус пази Велико Търново и всички нас.

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Даниел Панов

Кмет на община Велико Търново