Инж. Дилян Млъзев: „Нека светлината на Възкресение озарява житейския ни път“

Уважаеми съграждани,

скъпи гости и приятели на община Елена,

На най-светлия празничен ден за всички християни по света – Възкресение Христово, отправям своите благопожелания за здраве, мир и благодат.

Великден ни напомня за изкупителната саможертва на Божия Син и ни насочва към вечните християнски добродетели – вяра, надежда, любов, смирение и милосърдие.

Възкресение Христово е време за духовно пречистване, в което преоткриваме ценностите, съхранили силата на обществото и достойнството на личността, време, което ни насърчава да проявяваме състрадание и човечност.

С чисти помисли търсим прошката, проявяваме грижа към нуждаещите се и съпричастност към страдащите, надмогваме разделенията и утвърждаваме духа на взаимното уважение.

Нека благодатната светлина на Христовото Възкресение озарява житейския ни път, укрепва вярата ни в доброто и носи разбирателство и благополучие за всички.

Пожелавам Ви светли, благословени и споделени празнични дни!

Инж. Дилян Млъзев

Кмет на община Елена