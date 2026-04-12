Инж. Дилян Млъзев: „Нека светлината на Възкресение озарява житейския ни път“
Уважаеми съграждани,
скъпи гости и приятели на община Елена,
На най-светлия празничен ден за всички християни по света – Възкресение Христово, отправям своите благопожелания за здраве, мир и благодат.
Великден ни напомня за изкупителната саможертва на Божия Син и ни насочва към вечните християнски добродетели – вяра, надежда, любов, смирение и милосърдие.
Възкресение Христово е време за духовно пречистване, в което преоткриваме ценностите, съхранили силата на обществото и достойнството на личността, време, което ни насърчава да проявяваме състрадание и човечност.
С чисти помисли търсим прошката, проявяваме грижа към нуждаещите се и съпричастност към страдащите, надмогваме разделенията и утвърждаваме духа на взаимното уважение.
Нека благодатната светлина на Христовото Възкресение озарява житейския ни път, укрепва вярата ни в доброто и носи разбирателство и благополучие за всички.
Пожелавам Ви светли, благословени и споделени празнични дни!
Инж. Дилян Млъзев
Кмет на община Елена