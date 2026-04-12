Инж. Емануил Манолов: “В деня на Възкресението заставаме пред тайната на Живота, който побеждава смъртта”

Уважаеми жители на област Велико Търново,

На най-светлия християнски празник – Великден, се обръщам към Вас с искрени пожелания за здраве, мир и благоденствие във всеки дом.

В светлата нощ на Възкресението, когато тишината на храма се изпълва с радостното благовестие „Христос воскресе!“, ние отново заставаме пред тайната на Живота, който побеждава смъртта, на Светлината, която разпръсва всяка тъмнина, на Любовта, която няма край. Възкресение Христово е време, в което си припомняме, че животът винаги намира път да продължи.

Нека в тези светли дни отворим сърцата си за повече човечност и съпричастност. Нека намерим време за семейството, за приятелите, за онези малки жестове, които правят живота по-смислен и по-топъл. Да се обърнем към ближния с повече търпение, към страдащия – с милост, към света – с отговорност! Защото всяко добро, направено днес, е малко възкресение – на доверието, на смисъла, на общността.

Нека светлината на Възкресението да озари всички дни от живота ни, за да вървим напред с надежда и упование.

Светли и благословени великденски празници!

Христос воскресе!

Инж. Емануил Манолов

Кмет на община Павликени