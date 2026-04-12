Надежди на великотърновския хандбал сред най- добрите на IHF Trophy, националките до 17 и 19 години останаха втори

Националните отбори на България до 17 и до 19 години завършиха на второ място в Интерконтиненталната фаза на IHF Trophy, провела се във Велико Търново.

Триумфът на Гвинея в двете възрастови категории се оказа с ключово значение за други два отбора от африканската хандбална конфедерация. Тъй като Гвинея вече си бе осигурила участие на световните първенства чрез континенталните квалификации, освободените квоти от турнира бяха преразпределени според правилата на Международната федерация по хандбал. Така от успеха на шампионките ще се възползват Алжир при девойките до 19 години и Нигерия при кадетките до 17, които ще участват съответно на световните първенства през 2026 година.

България може да съжалява за пропуснатата възможност. Въпреки вторите места и в двата турнира, българските състави остават извън световните надпревари, тъй като разпределението на квотите е обвързано с континенталната принадлежност на победител.

Четири български състезателки намериха място в Отбора на звездите в двете възрастови групи на Интерконтиненталното IHF Trophy.

Мартина Тодорова от”Етър-64″ и Мелина Спасова не само бяха отличени като най-добри на своите постове, но и спечелиха голмайсторските призове – съответно с 40 и 38 попадения. Емили Андреева от “Етър-64” и Анджелина Пенчева пък бяха обявени за най-добри вратарки в двете възрасти.

INTERCONTINENTAL IHF TROPHY U17&U19

Велико Търново, България

ДЕВОЙКИ ДО 17 ГОДИНИ

Крайно класиране

1. Гвинея 7т.

2. България 5т.

3. Узбекистан 4т.

4. Канада 3т.

5. Венецуела 1т.

ОТБОР НА ЗВЕЗДИТЕ

Най-добър вратар – Емили Андреева (България)

Най-добро ляво крило – Нозима Расульонова (Узбекистан)

Най-добър ляв гард – Азалее Морисет-Дейвис (Канада)

Най-добър разпределител – Мартина Тодорова (България)

Най-добър пивот – Н`нади Сила (Гвинея)

Най-добър десен гард – Илмира Баянова (Узбекистан)

Най-добро дясно крило – Мабинту Камара (Гвинея)

Голмайстор – Мартина Тодорова (България) – 40 гола

Най-полезен състезател – Мабинту Камара (Гвинея)

ДЕВОЙКИ ДО 19 ГОДИНИ

Крайно класиране

1. Гвинея 8т.

2. България 5т.

3. Канада 4т.

4. Узбекистан 3т.

5. Колумбия 0т.

ОТБОР НА ЗВЕЗДИТЕ

Девойки до 19 години

Най-добър вратар – Анджелина Пенчева (България)

Най-добро ляво крило – Сунайон Шапирбоева (Узбекистан)

Най-добър ляв гард – Мелина Спасова (България)

Най-добър разпределител – Аиша Бангоура (Гвинея)

Най-добър пивот – Диарайе Сума (Гвинея)

Най-добър десен гард – Махели Лемар (Канада)

Най-добро дясно крило – Мацире Камара(Гвинея)

Голмайстор – Мелина Спасова (България) – 38 гола

Най-полезен състезател – Аиша Бангоура (Гвинея)